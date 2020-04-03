Пассажиропоток в общественном транспорте в Казани упал в 7 раз

Фото: Общественный транспорт Казани

В Казани пассажиропоток в общественном транспорте упал более чем в 7 раз. Такие данные предоставил Комитет по транспорту Казани.

Если до введения режима самоизоляции на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро в сутки ездило более 808 тыс. пассажиров, то 2 апреля общественным транспортом воспользовались чуть более 100 тыс. человек, что составляет лишь 14% пассажиров от обычного периода.

В среднем автобус, трамвай или троллейбус за один рейс от начальной точки маршрута до конечной перевозит лишь 27 человек, передает ведомство.



В метро пассажиропоток упал в 11 раз, в наземном транспорте — в 7 раз.

