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В Казани увеличили количество общественного транспорта

17:16, 08.04.2020
В Казани увеличили количество общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru

В Казани увеличили на 10% количество единиц общественного транспорта, выходящих на маршруты. Это связано с тем, что в городе начали восстанавливать свою работу системообразующие предприятия.

Так, 6 и 7 апреля пассажиропоток в Казани увеличился на 4% по сравнению с прошлой неделей. Однако он по-прежнему не превышает 20% от количества пассажиров в обычный день до введения режима самоизоляции, поэтому интервалы движения пока останутся увеличенными, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в общественном транспорте в Казани упал в 7 раз.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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