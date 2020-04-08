В Казани увеличили количество общественного транспорта

В Казани увеличили на 10% количество единиц общественного транспорта, выходящих на маршруты. Это связано с тем, что в городе начали восстанавливать свою работу системообразующие предприятия.



Так, 6 и 7 апреля пассажиропоток в Казани увеличился на 4% по сравнению с прошлой неделей. Однако он по-прежнему не превышает 20% от количества пассажиров в обычный день до введения режима самоизоляции, поэтому интервалы движения пока останутся увеличенными, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в общественном транспорте в Казани упал в 7 раз.