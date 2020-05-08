В Татарстане на единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы направят 1,8 млрд рублей

В Татарстане 31 803 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременно суммарно выплатили 1,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Пенсионного фонда России по РТ Светлана Гайдук.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина выплаты в размере 75 тыс. рублей получили инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих. По 50 тыс. рублей выплатили труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Татарстане по поручению главы республики Рустама Минниханова ветераны получат по 25 тыс. рублей. Таким образом, каждый участник Великой Отечественной войны в Татарстане в этом году получит единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

