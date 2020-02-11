По поручению Рустама Минниханова татарстанские ветераны ВОВ получат по 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба президента РТ

Каждый ветеран Великой Отечественной войны в Татарстане в 2020 году получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Дополнительные 25 тысяч к анонсированным Владимиром Путиным 75 тысячам рублей добавит бюджет Республики Татарстан.

В дополнение к федеральным выплатам президентом республики принято решение о единовременной республиканской поддержке: по 25 тысяч рублей участникам войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Дополнительно по 5 тысяч рублей к федеральной выплате будут направлены республикой труженикам тыла и вдовам участников войны.

Об этом президент республики Рустам Минниханов сообщил сегодня в ходе встречи с директором балтасинского краеведческого музея — участником Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым. «Важно, чтобы каждый ветеран почувствовал заботу о себе, получил адресную помощь», — подчеркнул Минниханов.

Директор балтасинского краеведческого музея — участник Великой Отечественной войны Гарифзян Галиев. Фото пресс-службы президента РТ

Напомним, единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла. «У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла», — сообщил Владимир Путин.

Он уточнил, что обычно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

Претендовать на единовременную выплату в Татарстане могут 33 тыс. 209 человек. Из них 8801 человек — на 100 тысяч, 24 408 человек — на выплату труженикам тыла и вдовам участников войны.