В «Салават купере» появится улица имени Махмута Гареева

В жилом комплексе «Салават купере» Кировского района Казани появится улица имени советского и российского военачальника, генерала армии, участника Великой Отечественной войны Махмута Гареева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Соответствующее постановление подписано сегодня в исполкоме города.

Новая улица расположится по соседству с уже существующими улицами и проспектом, названными в честь культурных деятелей Татарстана — Мустая Карима, Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова.

«Махмут Ахметович — человек-легенда. Он прошел не через одну войну, но все его усилия были направлены на сохранение мира. Поэтому было принято решение назвать новую улицу в его честь. Это то немногое, что мы можем и обязаны сделать в память о легендарном генерале», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в феврале представители «Штаба татар Москвы» обратились к властям Москвы, Казани, Уфы, Челябинска и Ташкента с предложением переименовать одну из улиц городов в честь Гареева.

Махмут Гареев скончался 25 декабря 2019 года в возрасте 96 лет. Он прослужил в армии более 50 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне. Дослужился до замначальника Генштаба Вооруженных сил СССР. Был президентом Академии военных наук с 1995 года.

