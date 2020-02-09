Улицы в Казани и Уфе предложили назвать именем генерала Махмута Гареева

Представители «Штаба татар Москвы» обратятся к властям Москвы, Казани, Уфы, Челябинска и Ташкента с предложением переименовать одну из улиц городов в честь советского и российского военачальника Махмута Гареева.

Генерал-майор Тимур Гареев, сын Махмута Гареева, поблагодарил за вклад в увековечение памяти отца, сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».

Напомним, что Махмут Гареев скончался 25 декабря 2019 года в возрасте 96 лет. Он прослужил в армии более 50 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне. Дослужился до замначальника Генштаба Вооруженных сил СССР. Был президентом Академии военных наук с 1995 года.