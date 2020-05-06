В больницах России находятся около 80 тысяч людей с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что в стационарах страны с коронавирусом сейчас около 80 тысяч человек, 1 133 из них — на аппаратах ИВЛ, включая четырех детей.
Тяжелое течение в основном наблюдается у пациентов старше 65 лет, у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, с диабетом, ожирением и другими осложнениями.
Напомним, за последние сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в 82 регионах. Количество заболевших в стране достигло 165 929.ОбществоМедицина
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