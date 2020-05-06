Главное о коронавирусе на 6 мая: еще одна смерть в Челнах и бабушка Зина, позаботившаяся о семьях врачей

Четвертая смерть в Татарстане от COVID-19. И снова — в Челнах

Сегодня стало известно о новой смерти от COVID-19 в Татарстане. Скончался 51-летний житель Набережных Челнов. 19 апреля его госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу. 21 апреля перевели в стационар городской больницы №2 с диагнозом «тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС».

У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. С 25 апреля он был подключен аппарату ИВЛ.

За сутки в Татарстане подтверждены 102 новых случая коронавирусной инфекции. 10 человек госпитализированы, 92 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Один случай — завозной, 101 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (75). По трое новых заболевших числятся в Буинском, Высокогорском, Апастовском, Сабинском районах. По двое — в Арском и Лаишевском. По одному — в Кукморском, Нурлатском, Верхнеуслонском, Пестречинском. Остальные шесть заболевших находятся в Зеленодольском районе.



Распределение по возрастным группам:

до 18 лет — 7,

от 18 до 30 — 40,

от 30 до 50 — 23,

от 50 до 60 — 20,

от 60 до 70 — 9,

от 70 до 80 — 2,

от 80 до 90 — 1,

старше 90 — 0

График прироста заражений по Татарстану:

Таким образом, всего в РТ за весь период эпидемии заразились 1 310 человек. Выздоровели 184 человека, 20 из них — за последние сутки. В стационарах на лечении сегодня находятся 395 человек. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,25%.

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина рассказала, что чаще всего жители республики заражаются от своих родственников.

С 1 по 5 мая татарстанцы получили более 2 млн цифровых пропусков.

+10 559 новых пациентов и бабушка Зина, помогающая семьям врачей

За последние сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 82 регионах. Количество заболевших в стране достигло 165 929. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 21 327 человек, умерших — до 1 537 человек.



Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф



График прироста заболевших по стране:

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

По количеству заболевших Россия остается на 7-м месте.

Группа кубанских ученых разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах. Ученые утверждают, что они более эффективны для защиты от распространения коронавируса, нежели обычная ткань.

Ветеран войны Зинаида Корнева рассказывает истории о войне на своем канале в YouTube. Рассказывая истории о войне, «бабушка Зина» собрала 1 800 000 рублей для семей врачей, умерших от коронавируса.

В мире еще больны 2 227 319 человек

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 728 254 человек, 258 360 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Количество активно болеющих составляет 2 227 319 человек. 1 237 761 из них приходится на США, следом идут Испания (250 561), Великобритания (29 427), Италия (213 013), Франция (170 551).

По количеству летальных исходов впереди США (72 275), Италия (29 315), Великобритания (28 131), Испания (25 613), Франция (25 531).



Великобритания стала второй после США в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал, что в городе зафиксировано несколько случаев развития у детей необычного синдрома на фоне коронавирусной инфекции. У детей появляются жар, сыпь, боль в животе и рвота.

В ВОЗ считают, что первые случаи заражения коронавирусом в Европе были еще в декабре 2019 года, тогда как официально первый случай заражения во Франции зарегистрирован 24 января.

Ольга Плешкова