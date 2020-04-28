Следком будет просить ареста ректора КНИТУ

Следственный комитет РФ по РТ официально подтвердил задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.

По версии следствия, в 2004 — 2017 годы подозреваемый, работая в технопарке «Идея»», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ. Фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. В результате подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более 7 млн рублей. До этого говорилось об 1 млн рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее о задержании Юшко сообщал источник «Реального времени».