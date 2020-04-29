Правительство РФ разрешило выехать за границу россиянам с двойным гражданством или видом на жительство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, согласно которому россияне могут выехать из страны, если у них есть гражданство другой страны или вид на жительство в других государствах.

Согласно документу, выехать из страны можно будет только один раз.

«Граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания», — говорится в распоряжении.

Напомним, что Россия еще в марте закрыла границы. Полеты были приостановлены, сейчас выполняются только рейсы вывозящие застрявших за рубежом туристов.