Россия ограничит въезд иностранцев со среды

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с иностранными коллегами.

«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения

безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения

коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и

положениями применимых международных договоров Российской Федерации

правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов

00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов

00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить

въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — передает слова премьера пресс-служба правительства РФ.

Ограничение на въезд не будет действовать в отношении дипломатов, членов официальных делегаций, а также водителей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.