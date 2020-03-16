Россия ограничит въезд иностранцев со среды
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с иностранными коллегами.
«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения
безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения
коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и
положениями применимых международных договоров Российской Федерации
правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов
00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов
00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — передает слова премьера пресс-служба правительства РФ.
Ограничение на въезд не будет действовать в отношении дипломатов, членов официальных делегаций, а также водителей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.Общество
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