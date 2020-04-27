Итоги дня: Минниханов о «прикормленных» поставщиках, «путинская» ипотека в Татарстане и отказ от повышения штрафов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 апреля.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов следить за ценами на продовольственные товары и лекарственные препараты и отказаться от «прикормленных» поставщиков.
- В Татарстане заработала ипотека под 6,5%, предложенная Путиным. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что жители республики уже могут обращаться за ней к девелоперам и банкам.
- Минюст РФ решил не повышать штрафы в Кодексе административных правонарушений. Еще в январе неожиданный рост части штрафов возмутил водителей.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.
- В Казани завершился отопительный сезон. Он продлился на сутки меньше, чем прошлогодний.
- За последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 87 147. Таким образом, Россия обогнала Китай, где, по официальной статистике, 83 911 заболевших.
- В Татарстане подтверждено 70 новых случаев COVID-19 . В Казани зарегистрировали 31 случай.
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