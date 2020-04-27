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В Татарстане заработала ипотека под 6,5%, предложенная Путиным

14:29, 27.04.2020
В Татарстане заработала ипотека под 6,5%, предложенная Путиным
Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана уже могут обращаться к девелоперам и банкам для участия в программе льготной ипотеки под 6,5%, программа в республике заработала. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов в ходе прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство. В рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорткласса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.

Правительство утвердило программу 23 апреля.

Недвижимость Татарстан
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