В Казани выявили 31 случай заражения COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявили 70 случаев заражения COVID-19. В Казани зарегистрировали 31 случай.

Так, 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них легкая или бессимптомная формы болезни). 11 случаев завозные, 59 — контактные.

Коронавирус диагностирован у 7 пациентов в возрасте до 18 лет, 11 — от 18 до 30, 28 пациентам от 30 до 50, 16 — от 50 до 60. Также COVID-19 выявлен у 6 пациентов в возрасте от 60 до 70 и у двоих в возрастной категории от 70 до 80.

Выписали из больниц 75 пациентов.

5 новых случаев зарегистрировали в Набережных Челнах, 4 — в Лаишевском и Тюлячинском районах, по 3 — в Высогорском, Нижнекамском, Балтасинском, Зеленодольском, Кукморском районах. Два новых случая выявили в Пестречинском районе. По одному случаю зафиксировано в Буинском, Лениногорском, Аксубаевском, Чистопольском, Арском, Дрожжановском, Атнинском, Тукаевском и Агрызском районах.