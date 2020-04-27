Новости общества

13:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил выделить регионам до 15 мая средства на поддержку

12:34, 27.04.2020
Путин поручил выделить регионам до 15 мая средства на поддержку
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.

Средства направляются в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.

Кроме того, глава государства поручил правительству к 30 апреля разработать меры поддержки базовых секторов экономики, передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену ограничений в работе предприятий.

ОбществоВластьЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров