Путин поручил выделить регионам до 15 мая средства на поддержку
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.
Средства направляются в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.
Кроме того, глава государства поручил правительству к 30 апреля разработать меры поддержки базовых секторов экономики, передает «РИА Новости».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом можно рассмотреть поэтапную отмену ограничений в работе предприятий.
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