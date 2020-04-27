Минниханов о «прикормленных» поставщиках: «Я предупреждал, что бы такого не было»

Президент Татарстана в онлайн-формате провел совещание по вопросам регулирования цен на продовольственные товары и лекарственные препараты. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

На совещании было оглашено, что есть факты завышения стоимости товаров первой необходимости. Так, часто злоупотребляют этим в местности, где есть один единственный магазин. Минниханов поручил главам районов и контролирующим органам жестко пресекать такие спекуляции, а также проводить проверки магазинов.

«Нужно, чтобы и ассортимент был достаточный в магазинах, и следить, что бы цены не были завышены, и качество должно соответствовать. Не надо упрощать эту работу. Главы несут ответственность за людей, проживающих на их территориях», — сказал президент РТ.

Кроме того, проверки показали, что на отдельных территориях есть недобросовестные поставщики.

«Мне доложили, на некоторых территориях работают прикормленные поставщики. Я предупреждал, что бы такого не было», — отметил Рустам Минниханов. По его словам, такие факты получат правовую оценку.

Также Минниханов поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ обеспечить наличие во всех магазинах так называемого социального хлеба и молочной продукции татарстанских производителей по доступным ценам, чтобы у людей везде была одинаковая возможность купить базовый набор самых востребованных продуктов.