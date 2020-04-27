Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные федерального штаба.
Общее число случаев достигло 87 147. Из них 7 346 пациентов уже выздоровели, 794 случая завершились летальным исходом.
Таким образом, Россия обогнала Китай по случаям заражения. В Китае по официальной статистике 83 911 заболевших.Общество
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