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Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

10:56, 27.04.2020
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные федерального штаба.

Общее число случаев достигло 87 147. Из них 7 346 пациентов уже выздоровели, 794 случая завершились летальным исходом.

Таким образом, Россия обогнала Китай по случаям заражения. В Китае по официальной статистике 83 911 заболевших.

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