Минюст решил сохранить действующие размеры штрафов для автомобилистов

Минюст принял окончательное решение сохранить штрафы для автомобилистов на действующем уровне.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится на сайте ведомства.

Всего поступило около 1 300 предложений по 467 вопросам. Большинство касалось отсутствия в проекте КоАП принципа презумпции невиновности. В итоге принято решение закрепить презумпцию невиновности до тех пор, пока «его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

Напомним, что поправки в КоАП предусматривали повышение штрафов за превышение скорости с 500 рублей до 3 тыс. рублей за превышение на 20—40 км/ч. Превышение на 40—60 км/ч предлагалось наказывать штрафом до 4 тыс. рублей.



Ранее в Минюсте РФ признали ошибку и согласились снизить планируемые штрафы, прописанные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Оказалось, что законопроект «не соответствует» общественным запросам.

