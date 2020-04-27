Министр строительства о казанской реновации: «Снести пол-Казани, а потом построить — не получится»

Министр строительства Татарстана не думает, что в Казани возможна реновация в формате Москвы

Сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики. Он рассказал, как чувствует себя строительная отрасль республики во время пандемии, начала ли работать в Татарстане «путинская» программа льготной ипотеки под 6,5% и высказал свое мнение о реновации.

Министр заявил, что о крупном проекте реновации в Казани в формате московской на сегодняшний день речи не идет. В случае со столицей республики, по его словам, этот термин нужно понимать более широко: на языке строителей «реновация» означает обновление без разрушения существующей структуры. И в том или ином виде реновация в Казани происходит все время, подчеркнул Фарит Ханифов, отвечая на вопросы жителей республики.

— Иногда, как это в Москве произошло, «вынимается» прямо целыми районами. Я бы не сказал, что реновация — это модель, к которой надо готовиться, стартовать и завершать ее. У нас в Казани до того синхронно в чистом виде все создавалось, вся инфраструктура, что снести пол-Казани, а потом построить — не получится, — заявил министр. — Принятия такого жесткого решения я не вижу.

Марат Хуснуллин: «Идея пока преждевременна»

Вопрос о расширении программы реновации на регионы сразу после своего назначения вице-премьером в январе 2020 года впервые обозначил Марат Хуснуллин. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что такую необходимость диктует возраст жилого фонда страны. «Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах», — сказал Хуснуллин.

Правда, несколькими днями позже вице-премьер поспешил разъяснить суть своего заявления, уточнив, что имел в виду лишь необходимость рассмотреть такую возможность, поскольку реализация «всероссийской реновации» потребует значительных финансовых вливаний. Сама же идея, по его словам, пока преждевременна.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что депутаты Госсовета Татарстана поддержали проект федерального закона о реновации жилищного фонда в регионах России, с инициативой которого вышло Законодательное собрание Ленинградской области.

«Нельзя перекладывать проблему на плечи других»: Минстрой просит жителей платить за ЖКУ

Одной из самых популярных тем эфира стали проблемные вопросы ЖКХ. В ответ на просьбу модератора дать совет татарстанцам, которые с приходом коронавирусного кризиса начали испытывать сложности с оплатой счетов за ЖКУ, министр настоятельно попросил не прекращать выплаты, а в случае серьезных проблем — обращаться к властям.

— Я обращаюсь и к нашим жителям, и к нашим организациям, которые являются плательщиками за ЖКУ: нельзя, мне кажется, перекладывать одну проблему на плечи других. Сегодня у нас где-то 75% плательщиков за ЖКУ — это население и 25% — организации. Точечно разобраться, почему кто-то не может платить за ЖКУ, наверное, можно, и, скорее всего, нужно принимать решение о локальной помощи. Но если мы допустим цепную реакцию неплатежей, если продумать, проанализировать то, что может случиться… Это будет очень сложно. Поэтому я прошу всех держать платежную дисциплину за ЖКУ на высшем уровне, — попросил Фарит Ханифов.

По словам министра, республика всегда держала хорошую планку платежной дисциплины, а потому властям удавалось сохранять коммунальную инфраструктуру и надлежащим образом готовить ее к следующему отопительному сезону. В 2019 году жители Татарстана внесли порядка 41 миллиарда платежей за ЖКХ, и порядка 1 миллиарда из этих средств направляется на «подготовку инфраструктуры к зиме». А если коммунальные организации недоберут средств, то не смогут гарантировать надлежащее состояние инфраструктуры, что неизбежно вызовет аварии.

Ольга Голыжбина