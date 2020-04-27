Министр строительства призвал жителей Татарстана не пропускать платежи по ЖКХ

Прекращать вносить ежемесячные платежи за ЖКУ нельзя даже в кризисной ситуации, в которой на сегодняшний день оказались многие жители республики, это может привести к катастрофическим последствиям для коммунальной инфраструктуры республики. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сегодня в ходе прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.



«Я обращаюсь и к нашим жителям, и к нашим организациям, которые являются плательщиками за ЖКУ: нельзя, мне кажется, перекладывать одну проблему на плечи других. Сегодня у нас плательщики за ЖКУ: где-то 75% — это население и 25% — организации. Точечно разобраться, почему кто-то не может платить за ЖКУ, наверное, можно, и, скорее всего, нужно принимать решение о локальной помощи. Но если мы допустим цепную реакцию неплатежей, если продумать, проанализировать то, что может случится… Это будет очень сложно… Поэтому я прошу всех держать платежную дисциплину за ЖКУ на высшем уровне», — подчеркнул Фарит Ханифов.



По словам министра, республика всегда держала хорошую планку платежной дисциплины, а потому властям удавалось сохранять коммунальную инфраструктуру и надлежащим образом готовить ее к следующему отопительному сезону. В 2019 году жители Татарстана внесли порядка 41 миллиарда платежей за ЖКХ.



«Из огромных средств, которые у нас крутятся, на подготовку к зиме уходит 1 миллиард поддержки республики и столько же организаций. Если будут неплатежи, мы не сможем подготовиться к зиме, и уже никакими, к сожалению, деньгами, мы не сможем помочь», — заключил он.

Ранее правительство запретило начислять пени при оплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Потом депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вице-премьеру Марату Хуснуллину оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне 2019 года.