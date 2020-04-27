В Минстрое Татарстана оценили воздействие коронавируса на отрасль

Министр строительства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что отрасль не ощутила на себе воздействия коронавируса.

В Татарстане на сегодняшний день введено 27% от запланированного в 2020 году жилья.

«Я бы хотел успокоить всех. У нас повода для беспокойства нет, может быть, мало. <…> Мы пока не ощутили отрицательных воздействий», — заявил он в ходе прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.

«Мы сравниваем примерно такие же этапы прошлого года. Мы идем с такой же скоростью, как и в прошлом году», — заключил Ханифов.