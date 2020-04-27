Новости общества

14:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минстрое Татарстана оценили воздействие коронавируса на отрасль

14:25, 27.04.2020
В Минстрое Татарстана оценили воздействие коронавируса на отрасль
Фото: realnoevremya.ru

Министр строительства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что отрасль не ощутила на себе воздействия коронавируса.

В Татарстане на сегодняшний день введено 27% от запланированного в 2020 году жилья.

«Я бы хотел успокоить всех. У нас повода для беспокойства нет, может быть, мало. <…> Мы пока не ощутили отрицательных воздействий», — заявил он в ходе прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.

«Мы сравниваем примерно такие же этапы прошлого года. Мы идем с такой же скоростью, как и в прошлом году», — заключил Ханифов.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров