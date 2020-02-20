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Госсовет Татарстана одобрил законопроект о реновации жилья

14:48, 20.02.2020
Госсовет Татарстана одобрил законопроект о реновации жилья
Фото: ru.wikipedia.org

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект закона о реновации жилищного фонда в регионах РФ. Прямая трансляция с заседания ведется на сайте парламента.

Документ разработало законодательное собрание Ленинградской области.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всероссийская реновация жилья пока преждевременна.

Справка

Реновация — реконструкция или снос устаревших домов с предоставлением равнозначных жилых помещений или денежного возмещения жильцам таких домов.

ОбществоВласть Татарстан
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