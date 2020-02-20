Госсовет Татарстана одобрил законопроект о реновации жилья

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект закона о реновации жилищного фонда в регионах РФ. Прямая трансляция с заседания ведется на сайте парламента.

Документ разработало законодательное собрание Ленинградской области.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всероссийская реновация жилья пока преждевременна.