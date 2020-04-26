Минниханов из-за режима самоизоляции один возложил цветы к памятнику Тукая

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстан Рустам Минниханов после утреннего совещания возложил цветы к памятнику Габудллы Тукая в честь его дня рождения.

«Осознавая всю ответственность режима самоизоляции Рустамом Нургалиевичем было принято решение не проводить традиционную процедуру возложения цветов совместно с руководством республики. Президент возложил цветы один», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Далее по одному цветы к памятнику возложили Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Ранее Минниханов обратился к жителям республики и соотечественникам по поводу празднования Дня родного языка и 134-летия со Дня рождения Габдуллы Тукая.