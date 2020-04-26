Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем родного языка: «Это культурный код нации»

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и соотечественникам по поводу празднования Дня родного языка и 134-летия со Дня рождения Габдуллы Тукая.

В обращении глава РТ назвал Тукая «солнцем национальной поэзии», а родной язык — объединяющим и делающим всех одной семьей.

«В нем, как в могучей полноводной реке, сливаются воедино мудрость веков и современные мотивы, с помощью родного языка мы постигаем окружающий мир, наполняя нашу жизнь особыми смыслами. Великий Тукай видел в родном языке живительную силу: «Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Пока огонь стиха живет в груди моей, я годен для борьбы, я старости сильней», — сказал Минниханов.

Также он в условиях ограничений и режима самоизоляции вспомнил наставления Тукая: «…Ты хоть в воде, хоть в молоке ты утопай, будь терпелив, настойчив, смел — отчаянью не уступай!».

«Родной язык — это культурный код нации, который дает нам силы жить, созидать, творить, бережно сохранять и передавать потомкам бесценные духовные богатства. Нашей общей задачей всегда было и остается беречь и развивать его. Сегодня на это нацелены совместные усилия государственных органов, творческих союзов, религиозных организаций и общественных объединений. Убежден, что праздник в еще большей мере будет способствовать решению задач поддержки и популяризации родных языков и культур представителей народов, проживающих в многонациональном Татарстане», — приводит обращение газета «Республика Татарстан».