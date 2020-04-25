Аэропорт Казани вошел в перечень системообразующих организаций от Минтранса

Правительственная комиссия одобрила список системообразующих предприятий транспортного комплекса.

В перечень вошли 162 компаний, из них 129 — по отраслевым показателям и 33 по дополнительным критериям, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

В списке в том числе оказались международный аэропорт «Казань», АО «Содружество» и т.д.

Ранее татарстанские компании вошли в список системообразующих организаций от Минсельхоза, Минкомсвязи, Минпромторга, и Минэнерго.