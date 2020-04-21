Минпромторг России назвал системообразующими еще шесть компаний из Татарстана

КАМАЗ и Казанский пороховой — в списке избранных

Минпромторг России опубликовал свой перечень — пока только в 15 категориях:

Автомобильная промышленность;

Авиационная промышленность;

Радиоэлектронная промышленность;

Станкостроение;

Нефтегазовое машиностроение;

Судостроение;

Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность;

Тяжелое машиностроение;

Лесопромышленный комплекс;

Легкая промышленность;

Химическая промышленность;

Железнодорожное машиностроение;

Промышленность социально значимых товаров;

Промышленность обычных вооружений;

Промышленность боеприпасов и спецхимии.

В список из 246 системообразующих предприятий вошли компании из Татарстана: КАМАЗ, «Нэфис Косметикс», судостроительная компания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова. Фото Максима Платонова

В список из 246 системообразующих предприятий вошли компании из Татарстана: КАМАЗ, «Нэфис Косметикс», судостроительная компания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова. А еще в перечне холдинг «Вертолеты России», куда входит Казанский вертолетный завод, и «Соллерс», имеющий совместное предприятие с Ford и ОЭЗ «Алабуга».

Чтобы попасть в список, компании должны были соответствовать заданным критериям по численности персонала, объему выручки или дополнительным признакам. Например, чтобы попасть в список в категории производителей боеприпасов и спецхимии, нужно иметь выручку в 1 миллиард рублей, а численность персонала должна быть не менее 250 человек.

На этой неделе Минпромторг добавит в список предприятия еще из 10 отраслей (например, это фармацевтическая промышленность и производство медицинских изделий, различные виды машиностроения, оптовая и розничная торговля и т. д.).

Попадание в перечень системообразующих предприятий означает, что правительство РФ будет отслеживать их финансовое состояние и по необходимости окажет им поддержку в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Что это будет за поддержка и в каких суммах она исчисляется — пока не разъясняется.

Первый список системообразующих компаний правительственная комиссия рассмотрела и утвердила еще 20 марта. Но потом Михаил Мишустин предложил пересмотреть его. Фото government.ru

Пересмотр общего списка в сторону увеличения

Первый список системообразующих компаний правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики рассмотрела и утвердила еще 20 марта. Тогда в него вошли 646 компаний, в том числе 17 татарстанских — АО «ТАИФ», «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис», «Казанский вертолетный завод», КАМАЗ, «Татэнерго», «Зеленодольский завод им. Горького», «Челны-Бройлер» и многие другие.

Но потом премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть его. Министр экономического развития РФ Максим Решетников тогда заявлял, что в новые списки войдут больше тысячи компаний. Таким образом, перечень увеличивается почти вдвое.

17 апреля были одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих компаний — от Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозпрода. Пока в этих списках 489 предприятий.

Минэнерго РФ тоже уже сформировало и опубликовало свой перечень — список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевые компании ГК ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Всего в списке 97 предприятий, от Татарстана в него также попали «Татнефть», «Сетевая компания» и многие другие.



Дарья Пинегина