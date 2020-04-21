Минпромторг России назвал системообразующими еще шесть компаний из Татарстана
КАМАЗ и Казанский пороховой — в списке избранных
Минпромторг России опубликовал свой перечень — пока только в 15 категориях:
- Автомобильная промышленность;
- Авиационная промышленность;
- Радиоэлектронная промышленность;
- Станкостроение;
- Нефтегазовое машиностроение;
- Судостроение;
- Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность;
- Тяжелое машиностроение;
- Лесопромышленный комплекс;
- Легкая промышленность;
- Химическая промышленность;
- Железнодорожное машиностроение;
- Промышленность социально значимых товаров;
- Промышленность обычных вооружений;
- Промышленность боеприпасов и спецхимии.
В список из 246 системообразующих предприятий вошли компании из Татарстана: КАМАЗ, «Нэфис Косметикс», судостроительная компания «Ак Барс», «Нижнекамскшина», Казанский пороховой завод, Набережночелнинский КБК им. Титова. А еще в перечне холдинг «Вертолеты России», куда входит Казанский вертолетный завод, и «Соллерс», имеющий совместное предприятие с Ford и ОЭЗ «Алабуга».
Чтобы попасть в список, компании должны были соответствовать заданным критериям по численности персонала, объему выручки или дополнительным признакам. Например, чтобы попасть в список в категории производителей боеприпасов и спецхимии, нужно иметь выручку в 1 миллиард рублей, а численность персонала должна быть не менее 250 человек.
На этой неделе Минпромторг добавит в список предприятия еще из 10 отраслей (например, это фармацевтическая промышленность и производство медицинских изделий, различные виды машиностроения, оптовая и розничная торговля и т. д.).
Попадание в перечень системообразующих предприятий означает, что правительство РФ будет отслеживать их финансовое состояние и по необходимости окажет им поддержку в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Что это будет за поддержка и в каких суммах она исчисляется — пока не разъясняется.
Пересмотр общего списка в сторону увеличения
Первый список системообразующих компаний правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики рассмотрела и утвердила еще 20 марта. Тогда в него вошли 646 компаний, в том числе 17 татарстанских — АО «ТАИФ», «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис», «Казанский вертолетный завод», КАМАЗ, «Татэнерго», «Зеленодольский завод им. Горького», «Челны-Бройлер» и многие другие.
Но потом премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть его. Министр экономического развития РФ Максим Решетников тогда заявлял, что в новые списки войдут больше тысячи компаний. Таким образом, перечень увеличивается почти вдвое.
17 апреля были одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих компаний — от Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозпрода. Пока в этих списках 489 предприятий.
Минэнерго РФ тоже уже сформировало и опубликовало свой перечень — список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевые компании ГК ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Всего в списке 97 предприятий, от Татарстана в него также попали «Татнефть», «Сетевая компания» и многие другие.
комментарии
А во времена "дикого капитализма" и "шоковой терапии" спасали власти РТ.