Татарстанские агрохолдинги вошли в список системообразующих организаций АПК
Два татарстанских агрохолдинга, «Красный Восток» и АО «Агросила», включены в перечень системообразующих организаций АПК.
В перечень Минсельхоза РФ вошли 66 компаний. Кроме «Красного Востока» и «Агросилы», в него вошли «Мираторг», «Черкизово», «Русагро», «Птицефабрика Акашевская». Также в список вошли рыбохозяйственные комплексы «Норебо», «Гидрострой», «Океанрыбфлот» и «Русская рыбопромышленная компания».
В список включены и компании Coca-Cola Hellenic, PepsiCo, Danone, Nestle, Mars.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым