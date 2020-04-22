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Татарстанские агрохолдинги вошли в список системообразующих организаций АПК

07:25, 22.04.2020
Татарстанские агрохолдинги вошли в список системообразующих организаций АПК
Фото: jutaza.tatarstan.ru

Два татарстанских агрохолдинга, «Красный Восток» и АО «Агросила», включены в перечень системообразующих организаций АПК.

В перечень Минсельхоза РФ вошли 66 компаний. Кроме «Красного Востока» и «Агросилы», в него вошли «Мираторг», «Черкизово», «Русагро», «Птицефабрика Акашевская». Также в список вошли рыбохозяйственные комплексы «Норебо», «Гидрострой», «Океанрыбфлот» и «Русская рыбопромышленная компания».

В список включены и компании Coca-Cola Hellenic, PepsiCo, Danone, Nestle, Mars.

Общество Татарстан
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