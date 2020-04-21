В список системообразующих компаний Минкомсвязи попали «Таттелеком» и ICL

Минкомсвязи России представило список из 79 компаний, входящих в перечень системообразующих организаций из отраслей информации и связи, которые могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку.

В их число также вошли компании из Татарстана. В частности, в списке оказались «Таттелеком», АО «Айсиэл-КПО ВС» (ICL) — российская IT-компания, и АО «Барс Груп» — компания-разработчик компьютерного ПО.

Также в перечень попали все мобильные операторы «большой четверки» — МТС, «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Ранее Минпромторг России опубликовал свой перечень системообразующих компаний.

