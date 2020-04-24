В Казани мечеть «Ярдэм» накормит 60 тысяч постящихся

Сегодня, в первый день Рамазана, казанская мечеть «Ярдэм» в рамках акции «Дорога жизни» запустила проект «Благотворительный ифтар с доставкой на дом». Первое разговение организовал мэр Казани Ильсур Метшин.

В этот день еду в наборах получили 2000 нуждающихся. Горячие обеды приготовлены на кухне мечети и упакованы в ланч-боксы. 70 волонтеров доставили пищу нуждающимся. В связи с режимом самоизоляции и карантинными мерами ифтар впервые проходит дистанционно.

Как объяснили «Реальному времени» в благотворительном фонде «Ярдэм», действующем при мечети, в рамках социального проекта доставка бесплатной готовой еды в коробках осуществляется каждый день священного мусульманского месяца для 2000 постящихся. Таким образом, охват составит 60 тысяч человек за весь месяц.

Ланч-бокс включает андижанский плов с нутом и бараниной, нарезкой из помидоров и огурцов, пастилу, вареное яйцо и элеш с курицей. В каждый пакет с коробкой еды вложена защитная многоразовая маска. Малоимущие семьи также получили 1000 чайных наборов со сливочными конфетами, лимонами, сгущенным молоком, финиками, чаем, чак-чаком и яблоками.

Как сообщало «Реальное время», ранее президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев призвал предпринимателей поддержать благотворительный проект «Ярдэма».

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с началом Рамазана. Напомним, из-за пандемии коронавируса в регионе отменили массовые мероприятия, в том числе и коллективные молитвы и трапезы в мечетях. Поэтому VIII Республиканский «ифтар столетия» проходит в режиме «с доставкой на дом». Он должен охватить 30 тысяч постящихся. Церемония открытия состоялась на стадионе «Ак Барс Арена».