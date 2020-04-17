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Марат Кабаев призвал мусульман-предпринимателей поддержать благотворительный фонд «Ярдем»

20:25, 17.04.2020
Марат Кабаев призвал мусульман-предпринимателей поддержать благотворительный фонд «Ярдем»
Фото: president.tatarstan.ru

Президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев обратился к мусульманам-предпринимателям с призывом поддержать акцию благотворительного фонда «Ярдэм».

В рамках акции «Дорога жизни» фонд ежедневно раздает ланч-боксы с обедом людям с ограниченными возможностями, одиноким пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям.

Традиционно, фонд оказывает помощь людям независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности. И помочь накормить нуждающихся может любой желающий.

ОбществоБизнес Татарстан
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