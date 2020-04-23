VIII Республиканский «ифтар столетия» пройдет с «доставкой на дом»

Фото: Дмитрий Резнов

30 000 человек — новый рекорд

VIII Республиканский ифтар, о котором «Реальное время» писало ранее, все же состоится. Но ввиду пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции он пройдет в необычном формате. Немного поменялся состав организаторов массовой трапезы. К Духовному управлению мусульман Республики Татарстан и дирекции стадиона «Ак Барс Арена» присоединился и национально-туристический комплекс «Туган авылым», а вот Ассоциация предпринимателей-мусульман России (АПМ РФ) в организации в этом году не участвует.

В 2020-м мероприятие приурочено к 100-летию ТАССР. Коллективное разговение, которое в ДУМ РТ назвали «ифтаром столетия», должно охватить 30 тысяч человек по всей республике — рекорд для Татарстана. Это в два раза больше Республиканского ифтара — 2019, на который собрались 15 тысяч гостей.

Поскольку правила режима повышенной готовности, введенного в Татарстане и ряде регионов России, не позволяют собираться группам людей, Республиканский ифтар — 2020 пройдет «с доставкой на дом». При этом он будет проводиться не один день, как было в прошлые годы, а продлится в течение всего Рамазана.

В муфтияте заверили, что при производстве и доставке ифтар-наборов будут приняты все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Фото Максима Платонова

Каждый день волонтеры будут формировать по 1000 ланч-боксов с едой на футбольном стадионе и в «Туган авылым» и передавать в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана. Те сами будут распределять продукты по адресам. В муфтияте заверили, что при производстве и доставке ифтар-наборов будут приняты все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

— Полученные коробки с ифтаром имамы будут раздавать исключительно нуждающимся категориям населения. В каждом мухтасибате сформированы свои списки бедных людей, пожилых, инвалидов, многодетных и неполных семей, сирот. В первую очередь на них рассчитаны эти наборы, — рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь ДУМ РТ Резеда Закирова.

Первые ланч-боксы «ифтара столетия» поступят завтра, 24 апреля (в пятницу), в первый день священного месяца.

В период священного месяца не будут работать «Шатры Рамадана», в которых в былые годы по вечерам ужинали тысячи мусульман. Фото Романа Хасаева

Новый вызов — коронавирус

Как писало «Реальное время», у верующих (включая организаторов) было опасение, что из-за распространения COVID-19 VIII Республиканский ифтар вовсе отменят. Но готовиться к массовому застолью начали еще зимой. Изначально планировалось собрать под сводами футбольного стадиона 20 тысяч постящихся. В списках VIP-гостей значились президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, лидеры традиционных конфессий региона, российские муфтии и зарубежные гости.

После введенных ограничений в мечетях Татарстана временно отменили пятничные намазы (джума). В период священного месяца не будут работать «Шатры Рамадана», в которых в былые годы по вечерам ужинали тысячи мусульман. Вместо этого некоторые имамы приняли решение раздавать продуктовые наборы нуждающимся прихожанам и бездомным (например, по такому пути пошли в казанской мечети «Ярдэм»). Ночные молитвы (таравих-намаз), совершаемые в мечетях в эти дни, теперь будут проводиться дома в кругу семьи и близких.

В 2019 году на мегаифтар на «Казань Арене» (прежнее название «Ак Барс Арены») собрались 15 тысяч мусульман. Фото Максима Платонова

Напомним, в 2019 году на мегаифтар на «Казань Арене» (прежнее название «Ак Барс Арены») собрались 15 тысяч мусульман. В 2016—2018 годах удавалось накормить по 10 тысяч человек, в 2015 году — до 7 тысяч, а в 2014 году — 2,5 тысячи.

Впервые республиканский ифтар на тысячу человек прошел в 2011 году на площади Тысячелетия в Казани. В 2012 году из-за убийства мусульманского деятеля Валиуллы Якупова и покушения на тогдашнего муфтия РТ Ильдуса Файзова проводить торжественный «меджлис» посчитали неуместным. В 2013 году столица Татарстана принимала Универсиаду, поэтому ифтар не стали проводить. С 2014 года разговение регионального масштаба возобновилось — теперь уже на футбольном стадионе. В 2017 и 2018 годах площадка для ужина временно переехала в Академию тенниса: «Казань Арена» готовилась к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Пост — на борьбу с эпидемией

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, обращаясь к верующим в преддверии Рамазана, выразил сожаление, что в этом году приходится ограничивать встречи с мусульманами на ифтарах и совместных молитвах.

При этом, по его словам, пост (ураза) и другие поклонения помогут справиться с COVID-19.

— К сожалению, в этом году благословенный месяц мы встречаем на фоне грустных событий, — сказал Камиль хазрат. — Нашей стране, республике и всему миру угрожает смертельная опасность — человечество одолевает коронавирусная инфекция, которая не делит людей по возрасту и национальности, материальному состоянию, религиозным и мировоззренческим убеждениям. Но, несмотря на то, что коронавирус и меры самоизоляции внесли коррективы в нашу жизнь, они не дают послаблений и не мешают нам в соблюдении поста — самого ценного вида поклонения в священный месяц. Напротив, искренняя ураза и добросовестное и чистосердечное исполнение других поклонений в месяц Рамазан может помочь нам победить эпидемию. Пост — это не просто физическое воздержание от еды и питья, а стремление к духовному очищению: воздержанию от зависти и злости, укрощению своего нафса (эго), желанию совершать добро, совершенствованию своего внутреннего мира.

Председатель ДУМ РТ пожелал, чтобы благие деяния, пост, богослужения и просьбы (дуа) всех мусульман были приняты Всевышним, а все напасти и болезни обошли людей стороной.

Тимур Рахматуллин