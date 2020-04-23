«Зулейха открывает глаза» — любимая книга чемпионки мира по фигурному катанию

Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала список своих любимых книг. На первое место фигуристка поставила произведение Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».



«Так сложилось, что я люблю тяжелые книги. Но разбавляю их более простой литературой», — написала Слуцкая.

Также в список понравившихся книг фигуристка включила «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «История одной зечки и других заключенных» Екатерины Матвеевой, произведения Джоджо Мойес и «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Напомним, ранее по книге Гузель Яхиной был снят сериал с Чулпан Хаматовой, исполнившей главную роль. Первые пять эпизодов драмы «Зулейха открывает глаза» со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).



Едва появившись на экранах, фильм столкнулся с масштабной критикой. Его высмеивали историки, сторонники левой идеологии и представители татарской интеллигенции.