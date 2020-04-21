«Зулейха открывает глаза» стал самым рейтинговым сериалом телесезона

Фото: кадр из фильма

Первые пять эпизодов драмы «Зулейха открывает глаза» со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).

Средняя доля совершеннолетней аудитории во время трансляции сериала составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%, сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Также «Зулейха..» оказалась на первом месте в сезоне 2019-2020 с долей в 20,2% по всей измеряемой аудитории (в нее входят зрители четырех лет и старше).

Кроме того, к 21 апреля первые пять серии набрали суммарно более 9 млн просмотров на YouTube. На этой неделе премьерный показ на телевидении и онлайн завершается, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов опубликовал данные, согласно которым сериал «Зулейха открывает глаза» занял четвертое место среди самых популярных по Москве.

