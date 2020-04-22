В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram.

По мнению авторов, сейчас платформа является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. Безуспешные попытки заблокировать мессенджер наносят урон престижу государственной власти».

Свое обращение они направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, пишет «Коммерсант».

Telegram официально заблокировали в России с 16 апреля 2018 года, но остается доступным для российских пользователей.