Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло 2 млрд.
Как сообщает Tech Crunch со ссылкой на компанию, мессенджер уделяет большое внимание защите передаваемой информации и использует для этого сквозное шифрование данных и постоянно работает ведущими специалистами в сфере безопасности.
Напомним, что основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал отказаться от WhatsApp. Он обвинил конкурента в прозрачности для хакеров и спецслужб.
«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — написал он в своем Telegram-канале.Технологии
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