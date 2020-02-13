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Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд

01:29, 13.02.2020
Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд
Фото: pexels.com

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло 2 млрд.

Как сообщает Tech Crunch со ссылкой на компанию, мессенджер уделяет большое внимание защите передаваемой информации и использует для этого сквозное шифрование данных и постоянно работает ведущими специалистами в сфере безопасности.

Напомним, что основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал отказаться от WhatsApp. Он обвинил конкурента в прозрачности для хакеров и спецслужб.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — написал он в своем Telegram-канале.

Технологии
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