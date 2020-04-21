В Татарстане продолжат строительство спортобъектов

В Татарстане продолжат строительство спортобъектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В этом году запланированы строительство девяти спортивных площадок для комплекса ГТО, универсального спортивного зала в Васильево, ледового дворца в Набережных Челнах и двух новых футбольных полей в Альметьевске и Аксубаево, а также укладка нового рулонного покрытия для легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Тасма» в Казани и поставка нового оборудования и инвентаря в республиканские спортивные школы по хоккею.



Как отмечает пресс-служба Минспорта РТ, сейчас отставаний от графика строительства нет. Все работы планируется завершить в ранее обозначенные сроки.

Ранее сообщалось, что на 2020 год на программу строительства спортивных объектов выделена беспрецедентная сумма — 3,8 млрд рублей.