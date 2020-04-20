«Татарстан Почтасы» об очередях: «Это персональное решение наших клиентов»

Почта недоумевает

В УФПС «Татарстан Почтасы» заинтересовались информацией «Реального времени» о том, что сегодня в Казани у отделения на улице Фучика очередь из желающих воспользоваться услугами «Почты России» выстроилась на улице. В отделение сейчас пускают, как правило, два человека одновременно, поэтому остальным приходится ждать на улице.

В очереди очевидцы заметили в основном пожилых людей. В ответ на это пресс-служба «Почты России» написала «Реальному времени»: «Визит в отделение почтовой связи — это персональное решение наших клиентов. Информация о том, что выплаты будут доставлены всем получателям на дом по месту регистрации, была доведена до клиентов по всем имеющимся у нас коммуникационным каналам. Со своей стороны мы продолжаем призывать пенсионеров оставаться дома, все почтальоны находятся на доставочных участках и разносят пенсии и социальные пособия получателям».

Информация о том, что выплаты будут доставлены всем получателям на дом по месту регистрации, была доведена до клиентов, сообщает «Почта России». Фото amurpress.ru

В сообщении почтового ведомства говорится о том, что татарстанцам уже доставили почти 99% пенсий и пособий на дом. Те, кого не обнаружили дома, получат положенные выплаты до 23 апреля.

Что же касается оплаты коммунальных и других услуг, то, как напомнили в «Татарстан Почтасы», это можно сделать через почтальона, который принесет на дом мобильный почтово-кассовый терминал. Такой способ не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, разве что при этом не нужно тратить свое время на поход в отделение.

Также особое внимание в «Татарстан Почтасы» обратили на то, что все почтальоны обеспечены медицинскими перчатками, масками и средствами для дезинфекции рук.

До 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. Фото Олега Тихонова

Почтовая пятидневка

В Казани отделения «Почты России» поменяли режим работы с 9 апреля. До 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. При этом почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию в прежнем режиме.

Несколько отделений работают по старому графику — №420111, №420100, №420138, №420127, №420126. Чем это объясняется, в «Татарстан Почтасы» не сообщили.

Дарья Пинегина