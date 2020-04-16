В Казани начался ремонт улицы Рихарда Зорге

В Казани начался ремонт улицы Рихарда Зорге на участке от улицы Даурской до улицы Юлиуса Фучика общей протяженностью 931 метр.

Так, рабочие уже приступили к демонтажу люков и фрезерованию. В дальнейшем здесь уложат асфальт, благоустроят тротуары, установят 1056 погонных метров перильного ограждения и 10 светильников на пяти пешеходных переходах.

Помимо этого, планируется ремонт двух проездов: у сквера «Славы» по улице Гарифьянова протяженностью 300 м и от улицы Братьев Касимовых до улицы Гарифьянова протяженностью 475 метров. Генеральным подрядчиком является ОАО «Алексеевскдорстрой».

Все работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани временно закрыли муниципальную парковку на ул. Ш. Марджани, где сейчас ведется ремонт автомобильной дороги.

