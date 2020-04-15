В центре Казани закрыли одну из парковок

В Казани временно закрыли муниципальную парковку на ул. Ш. Марджани, где сейчас ведется ремонт автомобильной дороги. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Парковка закрыта на нечетной стороне ул. Ш. Марджани, на участке от ул. Татарстан до ул. З. Султана. Он рассчитана на 29 автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин решил отменить арендную плату для летних кафе на этот сезон, плату за муниципальные парковки в субботние дни и после 18.00 в будни на ближайшие полгода.