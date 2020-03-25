Бурмистров покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров покинет уфимский клуб по окончании нынешнего сезона КХЛ, сообщает издание «Горобзор».

Нынешнее соглашение хоккеиста действует до 30 апреля 2020 года. Руководство «Салавата Юлаева» не намерено продлевать контракт с Бурмистровым.

По сообщению источника, по ходу сезона уфимский клуб дважды пытался обменять нападающего, но так и не сумел договориться о сделке с другими командами. Главной проблемой является большой контракт игрока.

Ранее Бурмистрова связывали с возвращением в казанский «Ак Барс», но сам хоккеист назвал эти слухи «вбросами из медиа».

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).