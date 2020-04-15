«У меня астигматизм». Шнуров объяснил, почему больше не ходит на хоккей

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказал о причинах, по которым больше не ходит на хоккейные матчи.



«Какой вид спорта, если не футбол? Наверное, хоккей. Правда, хоккей стал очень скоростной. Они прям носятся. Вообще атас! Я даже за шайбой не успеваю. Ходил посмотреть на стадионе на СКА, а у меня ж астигматизм — я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду», — сказал Шнуров.

Напомним, музыкант активно участвует в различных спортивных мероприятиях, а также пишет стихи на трендовые события из мира футбола и хоккея. Осенью 2018 года Шнуров выпустил стихотворение о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, обвинявшихся за избиение водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также музыкант записал песню к финальному матчу чемпионата мира в России — 2018.



В последнее время Шнуров подался в политику и стал членом петербургского отделения «Партии Роста».