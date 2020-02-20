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Шнуров стал членом «Партии Роста» и пообещал называть вещи своими именами

13:32, 20.02.2020
Шнуров стал членом «Партии Роста» и пообещал называть вещи своими именами
Фото: realnoevremya.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста».

Как сообщает пресс-служба партии, музыкант также выдвинут делегатом от питерского отделения на съезд 21 марта.

«Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски и буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее», — заявил Шнуров.

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