Шнуров стал членом «Партии Роста» и пообещал называть вещи своими именами

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста».

Как сообщает пресс-служба партии, музыкант также выдвинут делегатом от питерского отделения на съезд 21 марта.

«Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски и буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее», — заявил Шнуров.