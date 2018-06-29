Шнуров записал песню к финалу ЧМ-2018

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал песню к финальному матчу чемпионата мира в России — 2018.

Как отметил в Instagram музыкант, проект сделан для телеканала «Россия», где пройдет прямая трансляция финальной игры.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани. Финал чемпионата пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».