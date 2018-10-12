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Шнуров написал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

20:31, 12.10.2018

Известный музыкант и солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение событиям, произошедшим 8 октября в центре Москвы с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболисты обвиняются в избиении водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Два веселых футболиста
Вместе провели уикенд, –
От********* (отметелили) министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По ********* (лицам) пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
Хули трогать их-то, ибо,
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!» написал Шнуров на своей странице в instagram.


СпортФутболПроисшествияОбщество
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