Шнуров написал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

Известный музыкант и солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение событиям, произошедшим 8 октября в центре Москвы с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболисты обвиняются в избиении водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Два веселых футболиста

Вместе провели уикенд, –

От********* (отметелили) министра,

Став героями легенд!

Как богатыри былины,

Встали с печки, вот те нать,

И пошли вдоль по Неглинной

По ********* (лицам) пинать.

И ногами, и руками,

Любо дорого глядеть!

Крепкие они, как камень,

Звонкие они, как медь!

Хули трогать их-то, ибо,

Вот герои от народа,

И под стать они Хабибу,

Им я посвящаю оду!

Их портреты срочно в школы,

Дай им, боже, больше сил,

Для примера и прикола,

Я, будь воля, разместил!» написал Шнуров на своей странице в instagram.



