Главное к утру: Рошаль заступился за врачей Уфы, вывоз россиян в Казань и поиск нарушителей в лесу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 апреля.
- Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров рассказал на брифинге в кабмине, что инспекторы министерства проверяют пропуска тех, кого встречают в лесу.
«Если человек в лесу и у него нет обоснования, то, конечно же, инспектор фиксирует нарушение и информирует органы исполнительной власти», — приводит слова министра пресс-служба президента РТ.
- Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль потребовал прекратить доследственную проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Ранее Следственный отдел по Кировскому району Уфы также организовал доследственную проверку по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы.
- Роструд сообщил, работодатель не имеет права отказаться выполнять свои обязательства во время режима самоизоляции. Об этом говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф. «Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.
- В Минпросвещения РФ рассказали, что официальные программы школьного обмена учениками между Россией и США уже несколько лет не работают. Сейчас министерство выясняет информацию о школьниках, которые оказались заблокированы в Америке. «Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы министерства.
- Росавиация сформировала предварительный график рейсов, которые будут вывозить застрявших за границей россиян. Самолеты будут доставлять пассажиров в Казань, Уфу, Москву и Санкт-Петербург. Также рейсы будут выполняться в Иркутск, Екатеринбург и Владивосток.
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