Институт развития городов Татарстана представил новые места для купания на Голубых озерах

На Голубых озерах оборудовали пять специальных зон для купания. Две из них расположены на Малом Голубом озере, одна — на Проточном и две — на Большом Голубом.

Все зоны для купания созданы с учетом особенностей экосистемы озер: они расположены на участках, где вода сразу уходит в реку Казанку, а дно и илы Голубых озер остаются нетронутыми.

Ранее на территории заказника были введены ограничения на время посещения: с 5.00 до 22.00 в летний период и с 8.00 до 18.00 — в зимний, а также были введены новые правила пребывания людей на территории общественного места.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин