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Минпросвещения РФ разбирается из каких регионов школьники отправились в США по обмену

20:16, 14.04.2020 1

В Минпросвещения РФ рассказали, что официальные программы школьного обмена учениками между Россией и США уже несколько лет не работают. Сейчас министерство выясняет информацию о школьниках, которые оказались заблокированы в Америке.

«Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы министерства.

В Минпросвещения подчеркнули, механизмы поддержки и защиты детей прорабатываются в тесном взаимодействии с МИД РФ.

Ранее стало известно, что более 50 российских школьников оказались заблокированы в США без возможности выехать на родину. В Штатах они проходили обучение в рамках программы обмена.

ОбществоОбразование
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Так они же в семьях! И какие проблемы? Кому-то попиариться зачесалось и выслужиться? Поживут в Америке и вернутся потом с хорошим английским. В чем проблема?
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