Минпросвещения РФ разбирается из каких регионов школьники отправились в США по обмену

В Минпросвещения РФ рассказали, что официальные программы школьного обмена учениками между Россией и США уже несколько лет не работают. Сейчас министерство выясняет информацию о школьниках, которые оказались заблокированы в Америке.

«Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся — в настоящее время вся информация выясняется», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы министерства.

В Минпросвещения подчеркнули, механизмы поддержки и защиты детей прорабатываются в тесном взаимодействии с МИД РФ.

Ранее стало известно, что более 50 российских школьников оказались заблокированы в США без возможности выехать на родину. В Штатах они проходили обучение в рамках программы обмена.