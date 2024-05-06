В общежитиях КГМУ пройдут работы по замене кранов почти на 900 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в общежитиях №3 и №4 Казанского ГМУ Минздрава России пройдут работы по замене кранов по горячему и холодному водоснабжению. Работы будут проведены в туалетных комнатах, кухнях и душевых.

На выполнение работ выделяется 897 088,90 рубля, узнало «Реальное время». Работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Работы будут проводиться в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 по адресам: Казань, ул. Пионерская, д. 14 (общежитие №4) и ул. Кирпичникова, д.6 (общежитие №3).

Перечень работ в общежитии №4:

Демонтажные работы в 43 комнатах с первого по пятый этаж.

Погрузка и вывоз мусора.

Монтажные работы в 43 комнатах с первого по пятый этаж.

Демонтажные работы в душевых и кухнях со второго по пятый этаж.

Монтажные работы в душевых и кухнях со второго по пятый этаж.

Перечень работ в общежитии №3:

Демонтажные работы в душевых и кухнях с первого по пятый этаж.

Погрузка и вывоз мусора.

Монтажные работы в душевых и кухнях с первого по пятый этаж.

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Рената Валеева