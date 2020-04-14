Роструд сообщил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Роструд сообщил, работодатель не имеет права отказаться выполнять свои обязательства во время режима самоизоляции. Об этом говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у работодателя нет права отказаться от выплаты зарплаты. Организации, продолжающие работу во время режима нерабочих дней, могут сократить зарплату сотрудникам только по согласованию с ними. Кроме того, до 30 апреля для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров.

Ранее сообщалось, что более четверти (27%) работодателей планируют снижать заработные платы работникам в ближайшие месяцы. Еще 37% признались, что будут сокращать число сотрудников.

До этого в Министерстве труда России разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля. Так, оплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает. При этом россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную.