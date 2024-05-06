Росавиацию обвинили в способствовании угрозе безопасности полетов

Фото: Динар Фатыхов

В Генеральную прокуратуру поступила жалоба на Росавиацию. В ней утверждается, что федеральное агентство два года «способствовало возникновению угрозы безопасности полетов» своим бездействием в отношении компании, расписывавшей работы по техобслуживанию (ТО) самолетов Ан-2 на бумаге без их фактического выполнения. Об этом пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Речь идет о московской фирме АЛТК «РусАвиа» (ее владелец и глава — Валентин Рожков). Ее обвиняют в том, что она за деньги оформляла подложные свидетельства о якобы проведенном ТО Ан-2 в России.

Договоры предусматривали выполнение трудоемких форм капитально-восстановительных ремонтов и периодических тяжелых форм ТО, предполагающих нахождение самолетов на базе «РусАвиа». При этом борта на этот аэродром не прилетали, а специалисты «РусАвиа» такие работы не проводили. Также они не осуществляли оперативное техническое ТО для поддержания летной годности воздушных судов. Фактически выполнение этих работ отражалось только на бумаге.

Подтверждение того, что «РусАвиа» оформляла подложные документы о якобы проведенном ТО на Ан-2, впоследствии нашел и надзорный орган. На основании карт-нарядов и данных «Госкорпорации по ОрВД» Госавианадзор вскрыл факты выполнения полетов на нескольких самолетах Ан-2 во время проведения на них ТО специалистами «РусАвиа». Речь идет как минимум о бортах трех эксплуатантов: «Мобил Авиа», «АэроУрал» и «Горизонт».

После вскрывшихся нарушений Росавиация в конце февраля по просьбе Госавианадзора лишила «РусАвиа» свидетельства организации по ТО. Но в тот же день замглавы агентства Андрей Добряков выдал ей новый сертификат, но только уже на ИП владельца и директора «РусАвиа». А «МобилАвиа» 29 февраля заключила с ИП Рожковым В.С. новый договор о ТО своих Ан-2 и Як-18Т.

Генпрокуратуру в числе прочего попросили возбудить уголовное дело в отношении владельца АЛТК «РусАвиа» Валентина Рожкова.

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